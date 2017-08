Juan Schiaretti: “El país no es una planilla de Excel”.

El Gobernador dijo en Jesús María que “el país es gente de carne y hueso que sufre, que tiene expectativas, que tiene esperanzas, y me parece que lo hacen equivocar feo al Presidente”.

Jesús María. El gobernador Juan Schiaretti y el primer precandidato a Diputado Nacional de Unión por Córdoba, Martín Llaryora, expusieron su visión del país y sus proyectos ante empresarios de la zona que fueron invitados a un almuerzo en La Parrilla de Pipi.

Schiaretti fue muy crudo al describir el escenario electoral: “La gente se siente desilusionada. Hace un año y nueve meses, el 72 por ciento de los cordobeses lo votó al Presidente y ahora siente que ha hecho un esfuerzo enorme, que la plata no le alcanza, que la inflación no para, que suben las tarifas de una manera que no las pueden pagar y, además, se cometen errores groseros por parte del gobierno nacional”.

“Yo quiero que mi amigo, el Presidente, recapacite de los errores que se están cometiendo y cambiemos, porque si no, la Argentina no va a poder aprovechar este momento histórico que es muy bueno”, completó.

Ellos son.

Schiaretti enfocó su crítica en la situación económica y quienes están al frente de las políticas que llevaron a esta coyuntura: “Esto lo hacen aquellos que no conocen el país, aquellos famosos CEO que se creen que el país es una planilla de Excel”.

Y en esa dirección diferenció a la fuerza que conduce: “Nosotros somos la expresión de la defensa de Córdoba, nosotros somos los que expresamos, primero, sensatez y somos los que hemos demostrado que estamos en Argentina para cuidar la gobernabilidad”.

Es que Schiaretti tiene la certeza que la única manera de superar esta crisis es haciendo “un acuerdo social y de gobernabilidad”, pero ve como escollo que “el Presidente no está convencido de eso”.

“Entonces –concluyó- me parece que la manera de que deje de lado a los que le hacen meter la pata permanentemente y se convenza es que el mensaje de las urnas le diga: ‘Querido Presidente, hay que cambiar porque las cosas nos están yendo mal’”.

04-08-2017