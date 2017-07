Triciclos de derrape: preparados, listos, ya.

Jesús María. En 2012, una situación como cualquier otra fue el primer paso para el desarrollo formal del Drift Trike en Córdoba. “Conocí el deporte por medio de mi hijo, Iván; un día llegó y me mostró un video de Youtube; le terminé armando un triciclo, me subí a probarlo y le dije ‘vamos a hacer dos’; terminó gustándome”, afirmó Vaudagna.

“En Argentina, ya hace cinco años que se practica; por lo menos, yo hace cinco años que lo conozco y lo practico; ahora ya no corro, por una cuestión de ética, por ser el presidente; además, te demanda mucho tiempo estar en la organización: es como querer patear un corner y cabecear” continuó.

En abril, se reunieron en la Agencia Córdoba Deportes con el presidente de Slider King, entidad a nivel mundial del Drift Trike, y referentes de distintos puntos del mundo.

El Campeonato Provincial surgió este año. La primera fecha tuvo lugar en San Clemente, a mediados de mayo. La segunda se realizará el 5 y el 6 de Agosto, en Cura Brochero.

“Como practicante de este deporte, hacía mucho que veníamos anhelando poder hacer una carrera oficialmente, con cortes de ruta, con servicios de seguridad y ambulancia”, mencionó Esteban.

“El hecho de formar una asociación te abre muchas puertas para conseguir los Seguros, los permisos para hacer los cortes de ruta y todo lo que comprende organizar una carrera y un campeonato”, explicó el presidente.

“En la provincia hay más de cien pilotos y la gran mayoría apoyó la creación de la entidad, que la formamos entre varias personas de toda Córdoba”, completó.

Los circuitos.

Siempre son en una ruta y varían entre 1.800 y 4.000 metros. Desde la organización buscan manejar las distancias cortas. Por ejemplo, el circuito de Cura Brochero tiene 2500 metros.

“Esto es con la finalidad de acortar los tiempos y evitar el nerviosismo que se presenta en la gente que está viajando y se encuentra con un corte de ruta momentáneo por personas que está practicando un deporte y no todos lo toman bien”, explicaron.

En la zona sería complicado organizar una carrera, ya que predominan los terrenos llanos. “Si bien hay pendiente, lo que se busca es una velocidad constante y con un cierto kilometraje; lo más cerca que estuvimos probando nosotros es La Granja, pero el recorrido es muy corto; vimos en el Paraje Sauce Punco, camino a Deán Funes, aunque le falta el grado de inclinación necesario”, continuaron.

Por su parte, mencionaron que Copina y Alpa Corral son posibilidades firmes y que el Camino al Cuadrado sería “espectacular y la mejor pista en la provincia”. Sin embargo, la complicación radica en que es muy transitada.

Aceptación de los municipios.

“Hasta el momento, donde fuimos a hablar, estuvieron muy predispuestos, no sólo porque es una novedad el deporte, sino también por el lado turístico; detrás de cada piloto que va, siempre hay acompañantes y eso se traslada, por ejemplo, en hospedajes; son ingresos para todos los pueblos donde se haga la carrera; no sólo se mueve el factor deporte”, confesó Marcelo Vaudagna.

El Campeonato.

Se realizarán cuatro fechas y, probablemente, una quinta que será de coronación.

Hay seis categorías, divididas por género y edad: Juvenil, Infantil, Promocional, Damas, Pro y Máster. Y una categoría libre: Slider, donde se tiene en cuenta la destreza y el control del vehículo, se maneja por puntos y la velocidad no influye.

Los tres primeros de cada una de esas se llevan un trofeo y el cuarto, una medalla.

Los triciclos y sus costos.

No varían entre una categoría y otra. Todos tienen medidas estándar -máximo de ancho, de largo y de peso-. Se pueden regular de acuerdo a la contextura de cada piloto.

Empezando de cero, un triciclo bien armado demanda entre 8 mil -muy bueno- y 10 mil pesos -lo mejor de lo mejor, llevado al extremo-, según las explicaciones de los organizadores.

Con respecto a la propia seguridad, el presidente de la Asociación Cordobesa afirma: “La protección personal es clave. Para sentarse, ya sea a hacer 50 metros, es necesario usar casco. El triciclo debe ser una sola pieza junto con el casco. La indumentaria que se utiliza es la de motocross -pantalón, remera, pechera, rodilleras, coderas y guantes-; en algunos casos también usan protector cervical. Todo eso suma un valor aproximado al del vehículo, pero lo vale, porque es seguridad”.

El perfil de los pilotos y la sensación.

“Al 101 por ciento les gusta la adrenalina; tanto hombres como mujeres, sin importar la edad, andan muy fuerte”, detalla Vaudagna.

Por su parte, Jorge Esteban describe lo que le genera correr: “Yo me siento en el triciclo y para mí es una terapia; me relajo. Me gusta la sensación sentir que vas por el aire. Soy diabético y en los días previos a la competencia me cuido, tomo mucho líquido, como fruta, nada de azúcar, pero no puedo bajar la glucemia y es por tanta adrenalina que me da”.

Los pilotos de la zona.

En la primera fecha compitieron cinco y ya confirmaron su presencia para la segunda, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto en Cura Brochero.

Posiciones y puntos sumados.

Mario Canale. 13º en Máster -5 puntos- y 2º en Slider -20 puntos-.

Jorge Esteban. 7º en Máster -10 puntos- y 9º en Slider -8 puntos-.

Pedro Casal. 4º en Promocional -15 puntos-

Iván Vaudagna. 7º en Promocional -3 puntos-

Facundo Canale. 4º en Juvenil -15 puntos-

El Drift Trike ya tuvo su anhelado debut oficial y hay mucha expectativa para la segunda cita del campeonato. De hecho, se espera que participen corredores de otras provincias y que el número de inscriptos continúe creciendo.

31-07-2017