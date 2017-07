“Frizza era confiable para la UCR y el Juecismo, pero ya lo no es”.

El precandidato a Diputado por la UCR, Dante Rossi, pasó por Jesús María y se refirió a la interna con Cambiemos. “El 13 de agosto no se vota al mejor amigo del Presidente (Macri)”, declaró.

Jesús María. Dante Rossi, el precandidato a Diputado Nacional por la UCR, que competirá en internas contra la lista de Cambiemos, pasó por esta ciudad y dialogó con la prensa.

A tres semanas de las Elecciones Primarias, la contienda tiene la expectativa por saber qué partido supera los votos necesarios para ir a las Generales y cómo se conformará la lista final -después de la interna- de la alianza UCR-PRO.

Rossi quiere sacarle a Frizza el tercer lugar, pero para eso espera una resolución de la Cámara Electoral Nacional para que valide el sistema proporcional D´Hont y no el nuevo régimen impuesto por el PRO: el que gana se asegura los tres primeros, para que nadie le quite el orden a Baldassi (1º) y Frizza (3º).

“El PRO impuso un reglamento tramposo; retrocedió 105 años en legislación electoral: dejó sin efecto el sistema D´Hont e impuso algo peor que la Ley Saenz Peña. Hemos hecho un reclamo y esperemos que se haga el sistema proporcional que tiene la Carta Orgánica de la UCR”, dijo.

Rossi debe asegurar más del 30 por ciento de los votos en la interna de Cambiemos para poder incorporar sus nombres a la lista final de las Elecciones Generales de octubre.

Córdoba tiene un 3.

El precandidato radical aún reniega de la alianza que hizo el centenario partido con el PRO.

“Al Radicalismo no le gusta que la UCR sea la locomotora de Cambiemos en Córdoba; nosotros hoy peleamos por llevar al Congreso diputados que sean útiles y no soldados de Macri; el 13 de agosto no se vota al mejor amigo del Presidente”, dijo irónicamente.

Además, cuestionó a Gabriel Frizza por su paso en varios espacios políticos: “Era confiable para la UCR y no terminó siendo confiable. Después era confiable para el Juecismo y, al final, no lo fue. Ahora está con el PRO y es probable que en cualquier momento deje de ser confiable”.

También se refirió a Unión por Córdoba y calificó al gobierno con un “3”.

“Es la provincia más insegura del país; tiene índices de pobreza alarmantes; la presión tributaria es la más cara de toda la Argentina; en materia de salud, no hay un hospital desde Jesús María hasta Santiago del Estero; en educación dejamos muchísimo que desear; ojalá que se dediquen a gobernar antes de decir que quieren ir al Congreso a defender a Córdoba”, opinó.

Por último, aseguró que “la deuda más grande de la democracia fue haber dejado al 35 por ciento de la población en situación de pobreza”.

