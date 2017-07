El hombre que capturó los momentos más felices de la comunidad.

Jesús María. Con sus 75 años, Miguel Ángel Domínguez -más conocido como “la papa”- guarda en la memoria numerosas anécdotas e historias que marcaron su vida como fotógrafo.

Su pasión por la cámara lo llevó a convertirse en un destacado profesional y ganarse el cariño de toda la comunidad.

“La papa” nació en Jesús María, empezó a ejercer el oficio en 1971 y durante casi cinco

décadas se dedicó a retratar miles de momentos.

Junto a su mejor aliada, la cámara, asistió a todos los actos patrios, escolares, políticos, comuniones, confirmaciones, casamientos, entre otros tantos eventos sociales y familiares.

Ejerciendo su oficio, capturó 216 mil imágenes a color y una gran cantidad en blanco y negro.

Después de unos años de haber dejado la profesión, Miguel Ángel tuvo su merecido homenaje. Desde la Biblioteca Popular Sarmiento lo convocaron este jueves y, en compañía de sus familiares, recibió diferentes reconocimientos.

Al finalizar el acto, dialogó con la prensa y, a pesar de padecer dificultades físicas y problemas de salud, demostró que tiene una lucidez privilegiada y mantiene intacto su sentido del humor.

Para “la papa”, detrás de cada foto hay una historia especial. Sin embargo, lo que más

recuerda es el momento que nunca pudo retratar: la visita del Papa Juan Pablo II a Córdoba, por quien tenía gran admiración. “Yo hice lo imposible para ir porque quería tener una imagen de cerca de él”, relató.

A pesar de varias trabas, Miguel Ángel pudo asistir a la ceremonia del entonces Sumo Pontífice, pero “cuando lo vi, me quedé mirándolo y me emocioné, entonces ni me acordé de que tenía que sacarle foto”, recordó entre risas.

Ese día no logró registrar con su cámara uno de los instantes más importantes de su vida, pero quedará, sin dudas, guardado para siempre en su retina.

Muestra y venta fotográfica.

Hasta el 23 de julio permanecerá habilitada en la Biblioteca Popular Sarmiento la exposición y venta fotos de Miguel Ángel Domínguez.

La colección incluye más de 3 mil retratos de la década de los ’70 en adelante. Cada imagen revelada cuesta 20 pesos. El 50 por ciento del dinero recaudado será entregado a la familia del fotógrafo y el resto quedará para la institución.

14-07-2017