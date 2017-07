La UCR acusa errores en las cuentas del primer año de Brandán.

Colonia Caroya. El dictamen del primer Ejercicio completo en la gestión del intendente Gustavo Brandán (año 2016) está generando una polémica que derivó en un comunicado público de la Unión Cívica Radical.

Según se informó, en el primer análisis y por unanimidad, el Tribunal de Cuentas consideró “no razonable” las cuentas al 31 de diciembre del año pasado.

El Ejecutivo corrigió el supuesto faltante de algunos ingresos -“se olvidaron de registrar 14 millones de pesos de coparticipación”, dijeron desde la UCR- y los Tribunos volvieron a estudiarlo: por mayoría, volvieron a declararlo “no razonable” porque había más errores no resueltos.

“Si consideramos la segunda rectificativa de la ejecución presupuestaria, sobre la cual el Tribunal de Cuentas aún no se ha expedido, la deuda total asciende a 25 millones de pesos y no incluyen la deuda contingente a la que hizo alusión el Sr. Intendente en la conferencia de prensa que brindó junto a los auditores, el pasado 26 de junio. Al día de hoy aún no se puede corroborar ese dato, ya que todavía no se ha hecho público el informe de la auditoria”, reza el comunicado publicado en las redes sociales.

Por ahora, sólo está esa versión, ya que el Tribuno radical, Cr. Marcelo Serafini, se encuentra de viaje.

“¿Qué tan confiable es la información expuesta en la ejecución presupuestaria si se tuvieron que hacer dos rectificativas? Con la ejecución presupuestaria original, que contenía errores reconocidos por el propio Ejecutivo, el Concejo Deliberante aprobó dos rectificaciones de presupuesto a fines del año pasado propuestas por el señor intendente”, acusan desde la oposición.

Por otra parte, denuncian que apenas se ejecutó el 7 por ciento del Presupuesto Participativo previsto durante 2016: “De 3,5 millones, sólo se usaron 250 mil pesos”.

También indican que “todas las declaraciones juradas de Retenciones del Impuesto a las Ganancias entre enero y diciembre de 2016 fueron presentadas fuera de término”.

“¿Error involuntario? ¡Repetido 12 veces! Total, la multa la paga el pueblo. ¿Saben los empleados municipales que mientras a ellos se les retenía ganancias todos los meses, el municipio no ingresaba ese dinero en tiempo y forma a la AFIP?”, se pregunta.

Por último, el Comité UCR, a través de sus representantes en la Municipalidad, acusa diferencias en el gasto de sueldos: “Según las planillas que remitió mensualmente al Tribunal de Cuentas, que coincide con la información brindada a la AFIP, el gasto fue 76,8 millones; pero según la ejecución presupuestaria, que el mismo Ejecutivo confeccionó, el gasto fue 73,2 millones. ¿Cuál es la información correcta?”

13-07-2017