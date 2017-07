Guadalupe Medrano representó a nuestro país en el Sudamericano de Karate.

Santa Cruz de la Sierra. Es un martes por la noche. Guadalupe Medrano deja sus apuntes y sus estudios por un rato para contar su experiencia vivida el fin de semana.

Estuvo en el exterior, pero no de vacaciones, sino dando un paso en el camino hacia su sueño, compitiendo y defendiendo los colores del país.

El Sudamericano de Karate 2017 se llevó a cabo el pasado fin de semana en Bolivia.

Allí se hizo presente Argentina, con una delegación cercana a 40 competidores. Entre ellos, la jesusmariense Guadalupe Medrano, número uno en el ranking nacional de la categoría -55 Kg Under 21.

“Fue muy lindo; mi segunda experiencia internacional, ya que había estado en el Panamericano de Ecuador, el año pasado; compartimos entrenamientos con el resto de los chicos y todos los días fuimos a las competencias de los demás, a apoyar desde la tribuna”, comentó.

La joven de 18 años participó en Under-21, donde fue derrotada por su rival de Venezuela 6-3 en la primera ronda.

En mayores, venció a la de Ecuador 3-2 y 4-2 y Paraguay, pero perdió 1-0 frente a la de Brasil. Fue a la repesca por el bronce y cayó 6-4 ante la venezolana.

“Representar a Argentina, creo que no tiene comparación con nada; tuve varias referentes en lo que es la Selección y compartir categoría con Giuliana Novak fue un honor; fue genial pasar de tenerla arriba a estar en la misma categoría compitiendo”, se sinceró Guada.

Giuliana Novak es cordobesa, Campeona Panamericana y una de las máximas representantes del karate en el país.

“No creí que se me fuera a dar así; el año pasado fue la chispa que tuve, con entrenadores que me dijeron ‘queremos que vayas; está la posibilidad’”, continuó Medrano, becada en 2016 por la Secretaría de Deportes de la Nación.

Su presente.

Desde los 11 años, ininterrumpidamente, entrena su técnica y cumple las clases normales de dojo con el sensei Daniel Renzi, en el Centro de Estudio de Karate Shotokan, de Colonia Caroya. También entrena la parte deportiva en Córdoba y es parte de las concentraciones que se realizan en el Cenard.

Sus objetivos y sus sueños.

“Mi meta para este año es ir de nuevo al Panamericano, que se va a realizar en Buenos Aires; si se puede, me gustaría ir al Torneo Mundial de España; le quiero meter muchas pilas para llegar a un Campeonato Mundial; no sé si llegaría a los Juegos Olímpicos 2020, pero más adelante se me puede dar”, explicó.

El karate tendrá su esperado debut olímpico en la próxima edición, que se realizará en Tokio.

Por su parte, la próxima fecha marcada en el calendario de la karateca jesusmariense es el 13 de julio, cuando se haga el Campeonato Nacional en Mendoza.

06-07-2017