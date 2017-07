Alexis Sangoy festejó en la Clase N2.

Jesús María. Dejar el Turismo para incursionar en el Rally no es algo que suceda habitualmente. Menos aún como lo hizo Alexis Sangoy, quien demostró su talento desde el primer día que se subió a un auto. “Corre como si tuviera mucha experiencia y recién está dando sus primeros pasos”, es lo que comentan los fierreros cuando lo ven.

El caroyense de 20 años, acompañado por Juan José Grión en el VW Gol que prepara Sabbatini Competición, fue el ganador de las dos etapas y, por lo tanto, de la General de la Clase N2, dejando atrás al reconocido piloto de Jesús María, Diego Grión.

“Fue un mano a mano intenso con Diego; me tocó abrir a mí en la categoría; tenía la presión de él, que estaba atrás muy cerca; en un tramo me descontó, en otro se lo volví a ganar; después él pinchó una goma, yo cuidé un poco más el auto; traté de no cometer ningún error y hacer las cosas lo más prolijo posible y pude redondear”, manifestó Sangoy.

“Para mí, correr y pelear tramo a tramo contra Diego, que es un pilotazo, nada más y nada menos que Campeón Argentino, es un placer; estoy muy contento por el triunfo y por haber sumado puntos para el Campeonato, que es lo que venimos a buscar”, continuó.

Antes de la cuarta fecha, la tabla de posiciones lo ubicaba en la tercera ubicación, a 11 puntos del primero. Si no ocurre ningún imprevisto, sumará 49 puntos, llegará a los 90 y se convertirá en el único puntero del certamen.

“Estoy feliz por ganar acá; me hacía mucha falta y me da un empujoncito para seguir”, remarcó.

03-07-2017