Federico Cadamuro fue el ganador absoluto del Rally de Jesús María.

Jesús María. La cuarta fecha del Campeonato Provincial, “Rally Día de la Bandera” fue un éxito. La presencia de un gran marco de público a la vera del camino fue una clara muestra de ello.

La segunda etapa, que se llevó a cabo durante el domingo, comenzó a la mañana en el Norte de Córdoba, con los primes Planta de Gas-Hipódromo de Totoral y Macha-Las Peñas, que se repitieron luego del especial del Autódromo Colonia Caroya.

El trazado Valentín Lauret fue el elegido para el cierre final, con la largada de dos autos en simultáneo. Esa modalidad espejo resultó atractiva y llamativa para los espectadores, que llegaron con mucho tiempo de anticipación para asegurarse los mejores lugares.

El jesusmariense Federico Cadamuro, acompañado por Diego Cagnotti, fue el dominador de punta a punta. En la clasificación General, aventajó a Leandro Bonnin -Peugeot 208 MR-, su inmediato perseguidor por 1 min 39,6 s.

“Fue un lindo espectáculo para el público y para los corredores también; disfruto mucho cuando veo a todos los fans a la orilla del camino alentando, es muy lindo manejar así” destacó el piloto de 36 años.

“Estoy muy contento por haber corrido con toda mi gente y haber podido hacer un podio de local”, continuó.

Federico Cadamuro participa regularmente en el Campeonato Argentino. Es el líder de la Copa Maxi Rally. El pasado fin de semana corrió en Catamarca y el próximo lo hará en San Juan. En el medio, optó por estar en Jesús María: “Fue una apuesta, tanto mía como del equipo. Sabíamos que no teníamos que tener ningún percance en el auto porque no iba a dar el tiempo para alistarlo. Corrimos con esa presión, pero no quise dejar de estar en mi ciudad, en un rally tan lindo, en unos caminos tan lindos y compartir con tanta gente que no puede ir a verme al Campeonato Argentino”, se sinceró.

Por último, se refirió al cariño que recibió de los espectadores, que se acercaron a pedirle fotos o simplemente a saludarlo: “Desde chiquito viví el rally a la vera del camino, siempre. Un día, en una locura con un amigo dijimos ‘Che, nos alquilemos un auto’ para un rally de Jesús María. Ahí comenzó todo y siempre me acuerdo de eso. Trato de compartir una foto con los chicos, mostrarle el auto porque no me olvido que yo estuve del otro lado. Para mí es una satisfacción muy grande y me llena de alegría”.

Después de estas palabras, fue a recibir la premiación.

03-07-2017