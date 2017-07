Duros discursos contra Macri en acto partidario de UPC.

Colonia Caroya. A un mes y medio de las Elecciones Legislativas Primarias, todo Unión por Córdoba bajó a esta ciudad para un gran almuerzo partidario.

El gobernador Juan Schiaretti llegó directamente al Club El Porvenir de Puesto Viejo en condición de líder del movimiento que gobierna la provincia hace 16 años y dejó que el Vicegobernador Martín Llaryora participe de un acto oficial en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en el que entregó 4,5 millones de pesos entre créditos Vida Digna, subsidios a instituciones y fondos para desarrollo urbano.

El bar del club se convirtió en una sala de conferencia de prensa -hubo vermú y picada- mientras en el salón esperaban unas 400 personas que compartieron un almuerzo de chorizo con puré y pollo con ensalada.

Los candidatos a diputado más importantes de la lista de UPC estuvieron en el acto: Llaryora, Alejandra Vigo, Daniel Passerini y el anfitrión, Gustavo Brandán, a quien lo exaltaron desde el primero al último minuto.

Los discursos ante los militantes fueron muy duros contra el Gobierno Nacional, el nuevo rival político de turno.

Así, el Peronismo cordobés intenta sumar adeptos del Frente para la Victoria -varios militantes locales estaban en el almuerzo- y de otras fuerzas “anti-macrismo” para triunfar en territorio provincial.

En la conferencia de prensa, aunque con conceptos igualmente críticos, los referentes de UPC fueron más moderados.

“El cambio nuestro es el verdadero cambio; nuestra lista garantiza la gobernabilidad a la Nación y queremos que haya reciprocidad; creemos que es la hora del federalismo y poner en debate el fin de 200 años de centralismo porteño; nosotros expresamos la renovación de la política y es un equipo federal; la otra lista (la de Cambiemos) es una armada en la Capital Federal; no puede ser que en Córdoba se pague el boleto de transporte a 15 pesos, que la luz se pague la mitad en Buenos Aires, no puede ser que allá el agua sea gratis”, declaró Schiaretti.

Y agregó en tono desafiante: “A nosotros el gobierno nacional no nos regaló nada. Fue la Corte Suprema de la Nación la que obligó a que nos den lo que nos corresponde. Es verdad que no nos discrimina y nos apoya cuando puede, pero hasta ahora llegó muy poco”.

Reflejó la estadística del INDEC sobre los ingresos de una familia: “La mitad de los argentinos gana menos de 10 mil pesos y si la línea de pobreza es 14 mil, quiere decir que más de la mitad son pobres”.

En tal sentido, el Vicegobernador agregó que cuando asuma como Diputado irá a “colaborar para que haya menos errores, porque están cometiendo muchos”.

“El dinero no alcanza, la nafta aumenta, los lácteos también, los hogares están asfixiados. ¿Por qué pagar todo más caro que en Capital Federal? Ellos (Cambiemos) hacen una política con un discurso de hacer un gran esfuerzo para sacar el país adelante, pero no nos dijeron que algunos se deben esforzar más que otros y en Córdoba y Santa Fe nos estamos esforzando mucho más que en Capital; ellos no plantean nada de esto porque viven en Buenos Aires”, agregó.

Alejandra Vigo consideró que otro de los puntos importantes a debatir desde el Congreso será el de las políticas sociales del Macrismo.

“Nunca se ha visto que a la población con discapacidad se le saque el beneficio sin revisar el contexto familiar”, mencionó.

