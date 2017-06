¿Cómo sigue el caso Cadamuro?

Jesús María. Hasta el momento, por la muerte de María Eugenia Cadamuro hay un solo imputado: su hijo, Jeremías Sanz, detenido en la cárcel de Bouwer bajo el cargo de Privación Ilegítima de la Libertas doblemente agravada.

Además, fuentes próximas al Fiscal José Raúl Almeida confirmaron que el letrado tiene cinco sospechosos -cuatro familiares y un amigo del detenido- porque hay ciertas pruebas que hacen suponer que conocían el destino que tuvo la víctima cuando todavía se la buscaba.

Sin embargo, aún no ha decidido imputar a ninguna de estas personas y que lo haga dependerá de las pruebas que vaya sumando esta semana, que sería clave.

Entre otras cosas, aún desconoce qué grado de participación tuvieron esos sospechosos en el hecho, es decir, si son encubridores, cómplices, coautores, por citar algunas posibles figuras.

Si comprueba que alguno participó de la muerte de María Eugenia, le corresponderá una imputación. Podría ser encubrimiento, falso testimonio –por dar una versión distinta a la que la Fiscalía quiere probar- e inclusive podría caber la figura de instigación al falso testimonio -“tenés que decir esto para ayudarnos”-.

Si alguno es encubridor, hay veces que en la práctica no se hace la imputación porque les cabe lo que se llama excusa absolutoria. Según el Código Penal, hay ciertos familiares y amigos íntimos que, aún probándose que cometieron un delito, no tienen pena. En función de esto, por ejemplo, un padre no tiene obligación de denunciar a su hijo -ni declarar en su contra- si éste le confiesa que cometió un delito. Tampoco si participó de algo ocurrido después de la muerte, en el caso de un asesinato. Por ejemplo, ayudar a enterrar un cadáver. Si bien puede ser repulsivo y éticamente reprochable, legalmente es un encubrimiento y cabe la excusa absolutoria.

La Fiscalía deberá determinar también si alguno colaboró en darle muerte o privarla de la libertad a “Maru”. Si se comprobara alguna de estas situaciones, la persona involucrada estará más complicada.

Las pruebas reunidas le darán al Fiscal los elementos para determinar si encubrió, falseó la realidad, ocultó o tuvo una participación en la muerte.

Hasta ahora, la resolución más importante que hizo el Fiscal es dictar la prisión preventiva de Jeremías Sanz, atribuyéndole un delito que fundamentó valorando las pruebas que poseía hasta entonces y diciendo por qué consideraba que debía estar preso.

Cabe recordar que sus defensores, los abogados Carlos Lescano Roqué y Angel Carranza, no estuvieron de acuerdo con esa determinación del Fiscal y acudieron al Juez de Control, Dr. Oscar Patat. Este se apartó y quien recibió el pedido fue la Dra. Cecilia Ferrero. La Jueza confirmó el auto de prisión preventiva y la defensa hizo uso de otra instancia: apeló esa resolución a la Cámara de Acusación de Córdoba, donde está radicada actualmente.

Si las pruebas confirman que los disparos de armas de fuego son la causa eficiente de la muerte de María Eugenia Cadamuro -todo indica que lo fue- el Fiscal cambiaría la carátula de la causa a homicidio agravado.

Si cambia la calificación legal, lo comunicará a la Cámara y ésta bajaría la causa para que sea indagado sobre este hecho nuevo.

Luego de indagarlo, tendría que dictar una nueva prisión preventiva por este hecho.

El anterior no era tan grave y tenía una pena de dos a seis años de prisión mientras que la condena por la nueva carátula es prisión perpetua.

28-06-2017