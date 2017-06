La Fiscalía espera informes decisivos en el caso Cadamuro.

Jesús María. La Fiscalía de Instrucción y de Familia de esta ciudad espera que esta semana le lleguen varios informes técnicos que le permitirían conocer detalles con los cuales reforzaría su hipótesis sobre la muerte de María Eugenia Cadamuro.

Tal como lo viene haciendo desde el 17 de marzo a la 1 de la madrugada, cuando se radicó la denuncia por la desaparición de “Maru”, sigue trabajando sobre todos los datos que llegan a sus manos, en silencio y sin pausa.

Con la evaluación de varios informes solicitados, la Fiscalía podrá precisar más la información de la autopsia. Entre ellos, espera el que determinaría si los disparos que le causaron la muerte a María Eugenia fueron de frente o por la espalda.

También aguarda los resultados de la prueba de Iluminol, que se hizo en dos camionetas secuestradas. Esta técnica se usa cuando a simple vista no se puede detectar nada y, en general, se hace ante la sospecha de que fueron limpiadas manchas. Un detalle que no es menor, pero no definitivo, es que la prueba dio positiva para los dos vehículos, tanto en las cajuelas como en la cabina.

No obstante, resta confirmar que las manchas detectadas sean de sangre. Al dar positivo, el Fiscal ordenó el levantamiento de pruebas con isopado para avaluar el material. Su estudio permitirá saber si es sangre, si ésta es humana o animal, o si se trata de un falso positivo, es decir, producido por otras sustancias que revela el Iluminol, como jugo de limón o lavandina.

Si la sangre es humana, deberán determinar si alcanza la muestra disponible para conocer el Grupo y el Factor sanguíneos y, eventualmente, hacer una prueba de ADN.

Otros informes que se sumarán a la instrucción son los de los análisis de objetos encontrados en la tumba cavada en el campo próximo a Villa Gutiérrez y las aperturas de los teléfonos que les secuestraron al imputado y a la víctima.

Antes de encontrar el cuerpo de María Eugenia, la Fiscalía había solicitado la pericia psicológica para conocer si Jeremías Sanz tiene rasgos agresivos o psicopáticos y la Autopsia Psicológica de su mamá para intentar su personalidad, si tenía miedo, perfil de víctima, rasgos depresivos o paranoicos, entre otros aspectos.

Finalmente, cabe recordar que no han secuestrado aún ningún arma que coincida con la que suponen fue usada para asesinar a “Maru”.

Con algunas de estas pruebas en su poder podría cambiar la carátula del caso.

27-06-2017