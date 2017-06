Dylan Jones se lleva sus gambetas a Colombia.

Jesús María. Dylan Jones, una promesa que regó de buen fútbol las canchas de la Liga Regional Colón, tendrá la posibilidad de mostrarse en Colombia.

El delantero de 18 años se formó en la institución Tricolor bajo las enseñanzas del recordado entrenador Daniel Hoyos. A los 12, se lo llevó Belgrano, donde permaneció hasta 2016.

“El año pasado me llegó una oportunidad de irme a Colombia; aproveché y pedí el pase en Belgrano para venir a representar a la Alianza por un tiempo hasta que llegue la posibilidad; me llegó y estoy a unos pasos de hacerlo”, declaró el jugador.

En el Torneo Apertura de la Liga Colón, Dylan era una pieza fundamental para la gran campaña del conjunto de Jesús María: aportó siete goles -máximo anotador del equipo- y su gran velocidad enloqueció a los defensores rivales.

La propuesta de probar suerte fuera del país le llegó a través de un amigo de su familia, quien le pidió videos y un currículum para mostrarlos en Colombia, “Un lugar en el que hay muchas posibilidades de que te miren con otros ojos, por tu carrera en Belgrano”, según le manifestó.

“Lo aproveché. El año pasado me quería llevar a Perú este chico, pero tuve el rechazo de Belgrano que no me quiso dar el pase; estuve muy bajoneado y después me llegó esta opción; no me subí una vez al tren y ahora sí lo aprovecho”, afirmó Jones, minutos antes de emprender viaje.

En la tierra cafetera, realizará pruebas en distintos equipos. Deportivo Cali y América son los de mayor renombre, aunque hay varias instituciones del ascenso que también mostraron interés.

“Tengo muchos nervios, como toda nueva experiencia; otro lugar, otros hábitos, otro juego; voy a tratar de adaptarme, como hice siempre, y a dar lo mejor de mí, con compromiso, responsabilidad, puntualidad y, sobre todo, con humildad; gracias a Dios tuve como referente a Daniel Hoyos, un histórico en Alianza y un pilar para mí; agradezco haberlo cruzado en mi vida y que me enseñe lo que sé, porque él me impulsó a este sueño”, se sinceró y recordó al ex jugador y entrenador del Tricolor, fallecido en 2016.

Alianza Jesús María lo extrañará, dentro y fuera del campo de juego. Pero la felicidad y la satisfacción por él son más grandes.

“Venir a la cancha y no poder jugar, básicamente donde me crié, me daba cosa; y ahora volver, volver a jugar con mis compañeros de antes, juntarnos antes y después de un partido me vino muy bien para mejorar mi estado de ánimo; creo que respondí como debía, estoy muy feliz y muy agradecido”, cerró Dylan Jones, el joven que se va a Colombia a seguir en la búsqueda de su sueño.

24-06-2017