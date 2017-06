Colonia Caroya. La categoría U-15 del Bochas Sport Club, de gran presente en el torneo Asociativo de básquet, donde lleva conseguidas nueve victorias y solo una derrota, aportará dos jugadores a la Preselección de Córdoba.

Se trata de los caroyenses Juan Cruz Argüello -base- y Fabricio Boscatto -escolta/alero-, dos jóvenes que ya integraron selecciones. En esta ocasión, estarán acompañados por su profesor del club, Mariano Brazzola, quien se desempeñará como asistente.

Ante la pregunta de por quién se alegraba más, “el profe” no titubeó al responder: “Sin dudas que por los chicos. A mí me suma, como entrenador, pero mi fruto, en este caso, es el trabajo y el logro de ellos. Me enorgullece y significa que estamos laburando bien”.

Mientras la mayoría de la gente estará disfrutando del martes 20 de junio, feriado nacional por el día de la bandera, los representantes del Bochas deberán levantarse temprano, tomar su bolso y viajar a la ciudad de Córdoba, para presentarse a entrenar en las instalaciones de Instituto.

“Los chicos siempre se ponen contentos, queden o no en la definitiva, porque es una instancia más arriba de lo que ellos están jugando. Está bueno por una cuestión de motivación. Yo también estoy muy contento por la designación. Es importante para un entrenador del interior que se lo tenga presente para este tipo de competencias”, explicó Mariano Brazzola.

“Tener un roce a ese nivel siempre sirve: aprenden de los otros chicos, ven sus características, los tipos de entrenamiento que utilizan y hacen amistades, que es lo fundamental. Como estos chicos ya estuvieron seleccionados, tienen un grupo de amigos. Todo suma”, continuó.

“Es meritorio para los chicos y para el club. Estamos haciendo las cosas bastante bien y ellos son los frutos de hacer las cosas bien”, cerró el entrenador.

La preselección cuenta con 27 jugadores. La definitiva será integrada por 16 basquetbolistas y tendrá actividad del 21 a 23 de julio, en el marco del Final Four, al que Córdoba accedió por ser el campeón vigente.

