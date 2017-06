Jesús María. Tras la asamblea de la Asociación de Cooperadoras Escolares, el reelecto presidente, Nicolás Tottis, no garantizó la continuidad de la figura de escuelas apadrinadas.

Los siete establecimientos no incluidos en el reparto de utilidades de la Fiesta Gaucha 2017 ofrecieron el jueves una conferencia de prensa manifestando su descontento y decepción por la actitud de la Comisión Directiva de no incluir en el Orden del Día la modificación del Estatuto solicitado en tiempo y forma.

“Volvemos a foja cero”, “nos sentimos un proveedor más del Festival”, “el Estatuto va en contra de los derechos del niño”, fueron algunas de las afirmaciones de las directoras reunidas en las escuelas apadrinadas.

“Creíamos que habían entendido cómo funciona el Festival; hicimos todos los esfuerzos después de la Asamblea del año pasado; hicimos el ‘Jesús María Festeja’, les ofrecimos tres propuestas y eligieron una; tuvieron las playas externas (N.R.: son municipales)”, disparó Tottis.

Al ser consultado sobre la continuidad de la relación, puso en duda la figura de las escuelas apadrinadas y cerró la posibilidad de un cambio en el Estatuto con contundencia: “Esto está limitado para 20 escuelas y para 11 mil chicos”.

“No me gusta lo que se dice por ahí, que somos solidarios para unos sí y para otros no; yo debo responder a las 20 escuelas que represento, no es decisión de la comisión de tratar este tema; somos solidarios para quien nos elige y para quien está destinado el Festival”, agregó Tottis, que seguirá dos años más en la presidencia.

Asimismo, defendió su decisión de no incorporar en el Orden del Día el pedido de las siete escuelas: “El tema ya fue tratado el año pasado. Si hoy lo votábamos, volvíamos a lo mismo”.

Y cuestionó la actitud de hacer público un planteo que, según él, debió hacerse en una reunión: “¿Después de la primera experiencia salen a decir que no les gustó? Me extraña lo que pasó porque estaban contentos y felices”.

18-06-2017