El gesto de Enrique Ambrosini, para mirar y aprender.

Colonia Caroya. Promediaba la mitad del segundo tiempo en el Estadio Miguel Pintos cuando el partido entre Deportivo Colón y Sportivo Forchieri comenzó a levantar temperatura, debido a diversas acciones violentas dentro del campo de juego.

El local ya ganaba 1-0 y el rival recurría a un juego ríspido para contrarrestar al conjunto caroyense, que respondía de la misma forma, lo cual generaba un encuentro con muchas infracciones y golpes. De hecho, Federico Sarmiento, defensor del Deportivo Colón, sufrió una fractura de tabique, producto de un codazo.

El reclamo de los hinchas del Verde recaía en Federico Carrizo, árbitro del encuentro: Le recriminaban que “dejaba pegar mucho”.

Otro apuntado por algunos simpatizantes era el Asistente 1, Carlos Castro, quien recibía insultos y era acusado de no intervenir en las tibias decisiones del juez principal.

Enrique Ambrosini, desde el banco de suplentes, observaba la situación con lujo de detalles. Su decisión fue tomar parte en el asunto y no justificar los insultos.

“Forchieri estaba pegando mucho, yo hablaba con el línea y él me decía que veía todo, pero que no podía hacer nada porque el árbitro estaba al lado de las acciones; sin embargo, él compartía conmigo el pensamiento; cuando le dijeron algo desde acá atrás, les pedí que se quedaran tranquilos y no le gritaran más nada, que el asistente veía lo mismo que nosotros, que se estaba golpeando mucho, pero desde su posición no podía intervenir”, explicó el propio entrenador.

Entonces le pidió a un reducido grupo de hinchas de su equipo que no agravien más a un árbitro y le hicieron caso. Lo hizo amablemente, con mucha tranquilidad. No tenía ninguna obligación de hacerlo y no obtuvo ningún beneficio a cambio. Casi nadie lo notó y el partido siguió con el mismo rumbo, pero ante un reclamo injusto, “Quique” intervino y protegió al perjudicado.

En un ámbito donde las vivezas criollas abundan, Enrique Ambrosini se destacó por una pequeña acción que demuestra su profesionalismo.

15-06-2017