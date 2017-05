Todos pueden picotear.

Jesús María. Este viernes, Pico de Tinta espacio taller abre el fin de semana con la visita de Adolesencio y su obra a la gorra para reir y pensar.

“No puedo llorar porque soy hombre; no me tienen que doler los golpes porque soy hombre; debo ser fuerte y no sentirme vulnerado por nada porque soy hombre; bueno, entonces yo no soy hombre”.

De esta reflexión deriva el título “Soy Payaso”. Comenzará a las 22.

¡Gozadera!

El sábado será a puro ritmo y bailongo asegurado con Tito Mangialavori, Nico Zimerman, Walter Federico Solterman, Batata Brandalisi, Andres Strasorier y Diego Lionetto.

Así, de la mano de Palo Vorracho y los amigos de Churrinchis , llegará como invitado especial Afrolote, con una muy linda intervencion a todo ritmo.

La idea es la misma de siempre: bailar, reir, compartir, pasarla lindo con amigos y gente nueva.

Las entradas anticipadas cuestan 80 pesos y en la puerta se cobrarán 100. Empezará a las 23.





Títeres y algo más.

Y el domingo, una de las fortalezas de la oferta de Pico de Tinta con una vuelta de tuerca.

Esta vez será la obra “Érase una vez un Patito”, un montaje que mediante el Teatro de Títeres, la plástica y elementos visuales busca contar de una forma distinta y entretenida las aventuras y desventuras de su singular personaje.

La representa la compañía El Pez Soñador y se podrá ver a las 18.

Taller de Mindfullnes.

El Mindfullnes o atención plena se aplica en:

- La salud, tanto física como mental. Disminuye la ansiedad y el estrés y esta indicada como tratamiento coadyudante en casos de dolor crónico y tratamientos contra el cáncer.

- La educación: Ayuda a mejorar el clima escolar.

- La empresa: Mejora el rendimiento.

- El deporte: sobre todo el de alto rendimiento.

Este sábado se dará un taller de Mindfullnes en Pico de Tinta. Lo dará la Lic. Patricia Rionda, de 9:30 a 12:30. Costará 350 pesos.

26-05-2017