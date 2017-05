La Usina: un lugar de encuentro y recuperación.

Jesús María. Las instalaciones del viejo Club de Cazadores y Pescadores Colón fueron cedidas por sus propietarios a la Municipalidad, a través de un comodato gratuito.

El gobierno local las reacondicionó y transformó en un centro integrador comunitario, con un amplio espacio común, un salón de juegos, otro donde se podrán realizar talleres y un ala, con acceso independiente, donde atenderán a personas con adicciones.

La curiosidad es que, geográficamente, es territorio de Colonia Caroya, pero todo el proyecto se desarrolló y se pondrá en marcha desde Jesús María, aunque abierto a las necesidades de la región.

Por el momento, en este ámbito trabajará el Area de Juventud con los Grupos de Adolescentes Promotores de Salud (GAPS), pero está disponible para todos lo que necesiten un lugar para desarrollar una actividad comunitaria.

Los lunes, miércoles y viernes estará abierto el espacio terapéutico y los mismos días habrá propuestas recreativas en el resto de las instalaciones.

Aquí es donde esperan poder hacer el trabajo integrador, vinculando a quienes se traten por una adicción con el resto de la comunidad. Este es un modelo que ha desarrollado con éxito el Padre Mariano Oberlin en B° Müller, de la ciudad de Córdoba. El sacerdote es padrino de este centro y reiteró en varias ocasiones que no hay una fórmula trasplantable de un lugar a otro, sino que depende del escenario de cada lugar y la flexibilidad de los equipos para trabajar con ensayo y error.

“Lo hemos molestado bastante en este tiempo para que nos oriente, nos deje su palabra; y nos fue anticipando que vamos a chocar muchas veces con situaciones que no teníamos previstas”, dijo en el acto inaugural el intendente Gabriel Frizza.

“Para nosotros es un desafío enorme porque este último tiempo sentimos la necesidad de involucrarnos en esta lucha, en esta tarea, pero no sabíamos bien cómo hacerlo - añadió-. Creo que todavía no tenemos bien claro cuál será el camino, pero lo primero y principal es que decidimos transitarlo. Eso me parece que ya es un valor agregado fundamental del equipo de gobierno que tiene el municipio”.

Y concluyó: “Podríamos haber seguido con la prevención y cumplir con la formalidad de la ley, pero qué pobre sería la dirigencia de Jesús María si, teniendo todas las posibilidades, no lo hacemos”.

Aquí llegarán quienes sean derivados de centros de salud o instituciones que funcionan en todo el Norte provincial. También será un lugar de capacitación a los profesionales de la región dedicados a esta tarea.

En esta instancia es donde participa la Provincia, que ha encarado recientemente la apertura de centros de atención de segundo nivel.

“La Organización Panamericana de la Salud dice que si hay centros de atención primaria sin centros como éste, de segundo nivel, con una cierta especialización, probablemente la gente deje de creer en el sistema de salud”, sostuvo el secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia, Darío Gigena Parker.

El funcionario elogió este proyecto porque “no ofrecer sólo la asistencia, sino la posibilidad de hacerlo con la comunidad, es muy innovador”

La Provincia aportará también la red de asistencia de mayor complejidad y ya tiene comprometidas 500 camas para casos más severos, que necesiten internaciones.

Un tercer canal de asistencia a toda la propuesta es el apoyo que ofrece la SEDRONAR a través del Programa Municipios en Acción.

El Estado ha hecho su parte. Habrá que esperar la respuesta de la comunidad, ya que este tema atraviesa a la sociedad entera y por eso requiere de la participación de todos.

