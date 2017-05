Tres días de duelo por Bernardo Hughes.

Colonia Caroya. El intendente Gustavo Brandán firmó esta mañana el decreto que establece tres días de duelo por el fallecimiento del Padre Bernardo Hughes.

La decisión es un modo de acompañar el sentimiento de la comunidad y sumar su recuerdo a quien fue párroco de la ciudad y reconocido defensor de los Derechos Humanos en Argentina, en especial durante los años de la última Dictadura Cívico Militar y los posteriores pedidos de Memoria, Verdad y Justicia.

Junto a otros sacerdotes, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo forjaron el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El último mate.

Bernardo Hughes visitó Colonia Caroya, después de 25 años, en 2014.

En este diario publicamos el jueves 8 de mayo, en ocasión de su estadía en la ciudad, una extensa nota en la cual se explayó sobre detalles de su vida pastoral que, probablemente, muchos vecinos aún ignoren.

En esos días, estaba próximo a partir hacia Formosa, donde quería pasar los últimos años de su vida en comunidades aborígenes.

Nació el 3 de diciembre de 1933 en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires.

Fue ordenado sacerdote de la congregación Rogacionista del Corazón de Jesús (Padres Rogacionistas) el 16 de junio de 1962, en Santos Lugares.

La congregación de los Misioneros Pasionistas fue fundada en 1720 y desembarcó en Argentina a fines del 1800 para trabajar con los inmigrantes irlandeses. De hecho, Bernardo era descendiente de esa colectividad.

Su misión fue siempre denunciar, atender y tratar de reparar situaciones de marginalidad y dolor.

En la Iglesia de la Santa Cruz (Buenos Aires) se armó un refugio para quienes huían del Terrorismo de Estado. Allí evangelizaba Hughes y se reunían las Madres para armar campañas de denuncias por secuestros y desapariciones.

El entonces párroco denunció los crímenes de las bandas de José López Rega y aprovechaba para advertirle a los jóvenes de los riesgos y decirles que se cuidaran: “Eran perseguidos por la injusticia y les dábamos refugio: primero a chilenos, luego a argentinos”.

La historia oficial dice que en mayo de 1976 se exilió. En realidad, el 8 de diciembre de 1977, secuestraron en esa Iglesia a 12 personas.

“Igual, no fui muy valiente; a uno le temblaba la pera; fue milagroso que no nos pasara algo más serio; solamente nos pusieron una bomba, pero no fue grave”, recordaba.

De todos modos, su abierta militancia contra la Dictadura no cesó y tuvo que irse del país. Lo reemplazó Mateo Perdía, otro sacerdote que pasó por la comunidad del Lote XI.

Bernardo estuvo en Puerto Rico, España, Montevideo y, desde allí, llegó a Colonia Caroya. “Después de eso fue novedoso; mi manera de ser no le gustaba a la gente y lo comprendo ahora”, decía.

Se quedó hasta 1989 y luego siguió su vida en Campana, provincia de Buenos Aires.

En 2007, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) lo declaró “Maestro de Vida”.

“No soy más que otros, simplemente caminé junto a la gente”, dijo a raíz de ese reconocimiento. Bien podría ser su epitafio.

22-05-2017