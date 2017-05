A propósito de los daños por las inundaciones.

Jesús María.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para solicitarle a título de especial colaboración, la difusión de esta nota que relata la situación que me toca atravesar a raíz de lo sucedido el día 03 de marzo del año 2015, ocasión en que por la crecida del Río Guanusacate producto de las intensas lluvias en la zona, derrumbó la vivienda de mi propiedad ubicada en la calle Pilcomayo Nro 311 del Barrio Agua Mansa de esta ciudad y otras viviendas de otros barrios y deterioro del puente sobre Ruta Nacional Nro 9.

Antes de este suceso, el 14 de noviembre del año 2013 y el 27 de febrero del año 2015, en oportunidad de una crecida del mencionado Río, envié sendas notas al Municipio, adjunto fotocopias de las mismas, en las que manifestaba la preocupación por el aluvión y la peligrosidad que representaba para las viviendas del barrio y la conveniencia de la realización de obras de contención para evitar pérdidas materiales, no obteniendo respuestas a esta solicitud.

No niego que la Municipalidad de Jesús María, el 15 de noviembre del año 2015, me ofreció el “kit” de materiales de construcción para una vivienda, siendo la mano de obra a mi cargo y un terreno en Santa Elena, ofrecimiento que consideré insuficiente.

En la necesidad de construir una nueva vivienda y no contando con un terreno en otro sector, en el mes de marzo del corriente año decidí averiguar en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesús María, en qué estado se encontraba el terreno de mi propiedad situado en el Barrio Agua Mansa, lugar en el que se hallaba la vivienda que fue derrumbada por el río, dirigiendo una nota a dicha dependencia; en respuesta me comunican que el permiso de construir no puede ser otorgado hasta tanto se tengan los resultados de los estudios completos geomorfológicos, geofísicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos encomendados al Instituto Nacional del Agua (INA), con quien firmaron un convenio en Octubre del año 2016 y el plazo de ejecución de obra es de doce meses.

Después del derrumbe de mi vivienda y de otras en diversos sectores de la ciudad, se decidieron realizar las obras de engavionado, entonces eran necesarias, también es necesaria la alerta temprana, las lagunas de retardo, realizar el estudio del suelo, etc; hace falta que se pierdan vidas humanas, propiedades, etc; para que se tome conciencia de la peligrosidad del río y la necesidad de las obras.

Por este motivo, ante la falta de respuestas he presentado una demanda judicial en los Tribunales de Jesús María, en contra de la Municipalidad de esta Ciudad y la Provincia de Córdoba.

Lo que me impulsa a realizar esta nota y requerir su difusión es que el tiempo pasa y los problemas no se resuelven, las autoridades siguen siendo las mismas y pretenden continuar en sus cargos, las obras se realizan muy lentas, el peligro sigue latente y que estos hechos que considero fueron graves no queden en el olvido.

Sin otro particular, quedo muy agradecido por la permanente atención que me han brindado a raíz de lo sucedido, esperando la difusión de esta nota les ruego acepten mis disculpas por esta molestia y los saludo muy atentamente.

19-05-2017