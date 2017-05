En dos años, Colonia Caroya deberá definir su futuro.

Colonia Caroya. Después de nueve años, se creó el Consejo de Planificación Estratégica y la ciudad debatirá, por primera vez, qué quiere para su futuro.

La formación de este espacio estaba prevista en la Carta Orgánica Municipal y los convencionales asentaron en su articulado, durante el 2007 y 2008, que se necesitaba un organismo para planificar el crecimiento con lineamientos concretos y que se sostengan en el tiempo.

Los años y las gestiones pasaron sin avanzar en el tema. Se redactaron ordenanzas de urbanización que no se respetaron o que encontraron fuertes objeciones de profesionales. Los concejales debieron suspender algunos artículos para frenar el crecimiento desordenado y replantear legislaciones.

En los últimos 15 años, todos los debates surgieron de algunas instituciones sociales, pero con poca llegada a las autoridades que, muchas veces, se desentendieron del tema o, simplemente, dejaron pasar el tiempo.

“Esto no es una novedad hoy porque hace rato que entendemos el cambio que está teniendo la ciudad, pero por fin cuaja la idea después de tantos procesos”, sintetizó la Lic. Nilda Fantini, integrante del equipo.

Integrantes.

El Consejo de Planificación Estratégica tendrá a tres equipos trabajando interdisciplinariamente.

El Consejo Consultivo estará integrado por el intendente Brandán; los concejales Alejandro Ghisiglieri, Cecilia Migotti, Elizabeth Peralta, y Sergio Aguirre; los profesionales Lic. Nilda Fantini, Ing. Agr. Daniela Mansilla, Bióloga Andrea Cragnolini, Arq. Alejandro Romanutti y Biólogo Eduardo Riera; el Secretario de Obras Públicas, Arq. Adrián Zanier; y el Subsecretario de Planeamiento, Mario Rojas.

Habrá un equipo técnico interno formado por empleados municipales de planta permanente, contratados y locaciones de servicios. Allí estarán Eduardo Angulo, Romina Anzolini, Alejandra Bustos, Néstor Caminos, Nancy Carrizo, Eliana De Buck, Héctor Defilippo, Liliana Lóndero, Eduardo Pereyra, Guillermo Sangoy y Adrián Zapata.

En tanto, la Universidad Nacional de Córdoba aportará 16 docentes especializados en diferentes ejes temáticos, que estarán coordinados por la Arq. Norma Vaudagna, Mter. Rubén del Sueldo y Mter. Carlos Lucca.

Misión: Ordenar.

El proceso empezará con un diagnóstico de la ciudad en sus diferentes aspectos, no sólo urbanístico, aunque el control del constante incremento poblacional ordenado y en zona urbana es el punto más importante para consensuar.

Autoridades, profesionales y docentes de la UNC recalcaron que es necesaria la participación de la comunidad para que las decisiones se tomen en beneficio de la mayor cantidad de personas.

¿Colonia Caroya puso en riesgo su patrimonio en tantos años sin debate?

Lic. Nilda Fantini: - Creo que sí. Perdimos construcciones, patrimonio tangible e intangible. Perdimos mucho paisaje, no pudimos preservar lo verde. Hace años que hay proyectos y es una pena que no se haya ordenado antes y no se crearon acciones de convivencia. Ahora hay que pensar cómo lo recuperamos o cómo lo creamos.

¿Qué es lo inmediato a consensuar?

Arq. Alejandro Romanutti: - Nosotros tenemos una visión de ciudad, pero si la comunidad quiere otra, hay que escuchar. No podemos decidir nosotros sin el aval de los caroyenses. Lo más urgente es cuidar el patrimonio rural, el borde entre lo urbano y las chacras. Soy creyente que el patrimonio rural hay que preservarlo porque es único e importante en un futuro.

12-05-2017