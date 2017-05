“No luchamos contra la droga, sino que tratamos de ayudar a los chicos para que encuentren motivos lindos para vivir”.

Jesús María. La Iglesia Católica le dice a sus sacerdotes “curas”, término que deriva del vocablo latino “curatio”, que significa “cuidar”. También usa la figura del Pastor, trabajador que por lo general era pobre y se encargaba de cuidar el rebaño.

Mariano Oberlín es Cura y es Pastor. Como tal, cuida de su rebaño en un barrio atravesado por la droga. “Sí, estamos en una situación un poquito delicada, pero intentando hacer lo que se puede”, dice al respecto.

Fue invitado por la Municipalidad a contar esa experiencia, a días de la apertura de un centro de acompañamiento terapéutico.

Aclarando una y otra vez que no tiene una receta para trabajar en la prevención del consumo de sustancias peligrosas, Oberlín muestra la punta del ovillo: “Lo que nos ha permitido trabajar y que nuestro trabajo, aunque sea muy chiquitito tenga un poquito de eficacia, mínima porque hay muchas situaciones a las que no podemos llegar, tiene que ver con que se han alineado los tres estratos estatales (Municipalidad, Provincia y Nación), varias instituciones intermedias, mucha gente del barrio que está colaborando. Y si no lo abordamos entre todos, casi es imposible hacer algo”.

El Cura es contundente acerca de que su experiencia no se puede trasladar linealmente a otros lugares, pero “le puede ayudar a otra gente a sacar alguna idea”.

“Hay cosas que hemos probado hacer y no funcionaron, otras que sí y que compartimos; y también compartimos los fracasos porque es parte del aprendizaje; pueden probar y en una de esas les va bien; y todas las acciones que puedan hacer acá nos enriquecerán y permitirán repensar lo que estamos haciendo, porque puede haber experiencias superadoras y el intercambio nos ayuda a todos”, amplía.

El Párroco de B° Müller destaca la importancia de contar con apoyo material y moral del Estado, aunque aclara que “después hay que estar en el barrio y poner el cuerpo porque si no, todo cae en el vacío”.

Y advierte: “Cuando nos reunimos con alguien para plantear la problemática del barrio no decimos ‘nosotros necesitamos tal cosa’. Nos han ofrecido cosas para nosotros, pero no las queremos, más allá de que tenemos necesidades y que hay que gestionar cosas. Me parece que uno mismo puede caer en la lógica que a veces se critica e intentamos manejarnos con el Estado de esa manera. Pero si el narco es el que está respondiendo a las necesidades de la gente, debemos ver la manera en que sea el Estado quien lo haga, siempre respondiendo a las necesidades de la gente, no a las nuestras”.

Es que su mirada no es la del terapeuta ni la del policía: “Nosotros no luchamos contra la droga, sino que tratamos de ayudar a los chicos para que encuentren motivos lindos para vivir”.

“Si no encuentra un motivo lindo, si no se enamora de la vida, si no encuentra algo hermoso por lo cual vivir, que lo entusiasme, que lo promueva, es difícil que salga de su situación –agrega-. Entonces, si bien hay una lucha contra la droga, que maneja un sector del Estado que es el que tiene a su cargo la seguridad, nuestra batalla no es contra la droga, asumiendo que tiene que existir, sino a favor de la vida, a favor de los chicos”.

Al respecto, considera que “el sinsentido de la vida se está metiendo en todos lados y cada realidad requiere respuestas particulares, pero diría que lo que uno ve como común es la soledad a la que el sistema que estamos viviendo nos va llevando”.

También está el miedo al abordaje del teme. Oberlín dice que cuando “aparece la palabra ‘droga’ nos corremos porque no vaya a ser cosa que un narco venga y nos mate”.

Y concluye: “El Ministerio de Seguridad tendrá que pelearse con los narcos, pero nosotros no tenemos necesidad de hacerlo para ayudar a los chicos”.

Según su experiencia, el proceso ideal para trabajar este tema es el que enseña la parábola del Buen Samaritano: “Acercarnos a mirar. Corrernos del camino en que veníamos y acercarnos a esta situación y ver qué está pasando con este tipo que está tirado al borde del camino”.

El samaritano va viendo la respuesta que obtiene cada curación que le hace y “ahí observa cuál es el paso que sigue. Creo que es la lógica de cualquier intervención”.

La otra historia: su historia.

Mariano Oberlín estuvo en la Biblioteca Popular Sarmiento en la mañana del día en que miles de cordobeses marcharían en repudio de la posibilidad de que represores autores de crímenes de lesa humanidad queden en libertad.

El Cura Oberlín supo hace cinco años que su papá, sindicalista católico secuestrado en 1975, había sido asesinado en Campo de la Ribera. Por coincidencia, o no, ese lugar está a cuadras de su parroquia.

Mariano creció en otro barrio muy humilde y antes de ingresar al Seminario Mayor fue albañil, sodero, mecánico, empleado de heladería y estudiante de Arquitectura.

En 2007 llegó a B° Müller, donde funciona el taller parroquial para que los chicos se “enamoren” de la vida. Lo armó y más tarde, con una indemnización de la Nación por ser hijo de desaparecido, compró un enorme terreno con galpones. Luego, con ayuda estatal, armó la “casita” de contención.

10-05-2017