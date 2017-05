Jesús María adhirió al programa Municipios en Acción.

Villa del Rosario. El intendente Gabriel Frizza firmó un convenio de adhesión al programa nacional Municipios en Acción, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

En esta ciudad, 35 ciudades se comprometieron a trabajar a nivel local en el abordaje del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

“El actor local, o sea, el municipio tiene que ser un protagonista central”, aseguró el director territorial del programa, Juan Carlos Mansilla. Y agregó: “Incluir esta problemática en la agenda municipal es responder a un reclamo de la sociedad”.

A su turno, la subsecretaria de Abordaje Integral de la SEDRONAR, Lidia Saya, dijo: “Hoy no tenemos un municipio en el país que no esté absolutamente alterado por esta problemática, dado que es el primer lugar donde el vecino llega con la preocupación; donde la directora de la escuela dice ‘¿qué hago con esto?’ y el director del hospital no sabe qué hacer con las herramientas básicas que tiene en su Guardia. Sobre eso tenemos que trabajar”.

Y enfatizó: “Nuestra tarea es ordenar, encauzar y ayudar a dar plataformas de abordaje de las adicciones articulando con las provincias, municipios, instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil porque no hay posibilidades que una persona, una línea teórica, un organismo oficial o una oficina municipal pueda resolver sola.”

El convenio fue firmado entre el organismo nacional y municipios de los foros de la UCR y el PRO. En su carácter de presidente del ente que agrupa al Macrismo, Gabriel Frizza opinó que, “en la próxima reunión de la Mesa Provincia Municipios, el interforo de Cambiemos debe exigirle al Gobierno de la Provincia de Córdoba que se sume a este programa de SEDRONAR y que trabajemos en serio, todos juntos, para que esto tenga el resultado que todos esperamos, por nuestros jóvenes y por nuestros no tan jóvenes, porque esto ya atraviesa los niveles sociales y edades”.

En sentido, instó a tomar “acciones concretas que nos permitan prevenir, sobre todo, pero también trabajar con aquellos que ya tienen el problema encima y lo están peleando, pero nos piden a gritos que generemos acciones para ayudarlos”.

Frizza contó lo que se hará al respecto en Jesús María: “En los próximos días vamos a estar inaugurando un espacio integral que se llama La usina, donde junto a Colonia Caroya y Sinsacate, las ciudades que tenemos al lado, vamos a estar abordando esta problemática dándoles la posibilidad de trabajar a nuestros jóvenes en un espacio integral de contención, pero necesitamos de manera urgente todas estas herramientas que hoy empezamos a recibir del gobierno nacional y, seguramente, en el correr de los meses vamos a ir profundizando para poder hacer frente a esta demanda de la sociedad.

Este miércoles estará en Jesús María el padre Mariano Oberlin, quien compartirá un desayuno de trabajo con el intendente Gabriel Frizza y equipo.

Oberlin, de reconocida tarea pastoral y social en barrio Müller de la ciudad de Córdoba, donde lucha por rescatar a jóvenes de las redes del narcotráfico, también será “padrino” de La Usina, el Centro de Atención Terapéutica para personas con adicciones que inaugurará la Municipalidad.

Cabe recordar que José Palazzo también anticipó días atrás su apoyo a esta iniciativa.

09-05-2017