Podrían hacer la Terminal de Jesús María con fondos del BID.

Jesús María. El gobierno local está en condiciones de acceder a fondos del Programa de Inversiones Municipales, financiado parcialmente con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para construir la nueva Terminal de Omnibus.

Se lo informaron el martes al Ministerio de Gobierno de la Provincia, que estaba gestionando la inclusión de Córdoba en estos préstamos, que el gobierno del Frente para la Victoria destinaba al “Norte Grande Argentino”.

Como las partidas fueron subejecutadas, desde la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) empezaron a estudiar y tramitar la inclusión de nuestra provincia y la administración Macri accedió. El préstamo a Jesús María sería el primero que se otorgaría.

Técnicamente, es la Resolución Nº 2929/OC-AR, que prevé la ejecución de obras de infraestructura municipal y equipamiento en sectores entre los cuales se incluyen terminales de transporte.

En la Subcomponente 1.1 define que “comprende la construcción, ampliación y rehabilitación de terminales de transporte urbano e interurbano, incluyendo sistemas de gestión y control de los servicios”.

El costo de cada proyecto a ser financiado por el Programa no podrán superar los 6 millones de dólares, o sea, unos 90 millones de pesos.

La Municipalidad local presentó el proyecto respectivo ante la Agencia Córdoba Inversiones y ésta hizo las gestiones que permitirían a la ciudad tener su nueva Terminal.

En principio, no podría ser levantada en el terreno de la Sociedad Rural de Jesús María en B° Tiro Federal, ya que la resolución dice que “se presentará evidencia de la posesión legal de los terrenos donde se construirán las obras, o en su defecto, constancias que acrediten el inicio de las tramitaciones administrativas pertinentes. No podrá adjudicarse una obra sin la acreditación de la citada posesión legal. El Programa no financiará la adquisición de inmuebles”.

En cambio, podría ejecutarse en terrenos municipales también estudiados por la Universidad Nacional de Córdoba a pedido del ex intendente Marcelino Gatica: la actual localización y donde está el obrador municipal.

Lo que deberán acreditar.

La Resolución Nº 2929/OC-AR establece que para hacer Terminales de Transporte deberá contemplarse:

- La localización del proyecto en relación a la red vial existente y proyectada en la jurisdicción municipal.

- La incorporación de mejoras en la accesibilidad e infraestructura, a partir de las obras complementarias que se integran al mismo.

- La justificación del dimensionamiento, considerando las demandas horarias máximas actuales y futuras y hasta conteos y otras informaciones sobre el movimiento de vehículos de transporte de pasajeros.

- Que el terreno propuesto para el proyecto sea el adecuado desde el punto de vista de: dimensiones, accesibilidad, conectividad y probabilidad de crecimiento en función de la demanda de pasajeros proyectada para el futuro y cuente con los servicios de agua, suministro de energía, alumbrado público, cloaca.

Además, si el municipio cuenta con un servicio similar al que quiere reemplazar, debe describir los problemas existentes y la refuncionalización prevista para el lugar donde actualmente se desarrolla el servicio.

13-04-2017