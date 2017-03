Colonia Caroya no aprobó dos loteos de 230 terrenos.

Colonia Caroya. En poco tiempo, el Concejo Deliberante de esta ciudad recibió los pedidos de autorización de dos grandes loteos que debió rechazar, ya que lo impide la ordenanza vigente sobre la edificación en la ciudad.

Uno de ellos, el más grande, es de la Cooperativa de Vivienda Crédito Consumo del Personal de Gendarmería Nacional Ltda.

Esta entidad tiene 18 hectáreas al Oeste de Bº Sierras y Parque y pretende lotear todo, generando 194 terrenos de entre 400 a 450 metros cuadrados.

El problema que se generó en este emprendimiento inmobiliario es que la nueva división de límites entre Colonia Caroya y Jesús María divide el loteo en dos partes: 157 lotes quedan en jurisdicción caroyense y 37 en la capital del Departamento Colón, por lo que esperan las autorizaciones de ambos Concejos Deliberantes.

En el caso del Legislativo de Colonia Caroya, la respuesta fue un “no”. Ese sector es zona rural y la Municipalidad no tiene intención de cambiar el uso de suelo para que pase a ser urbano.

Hace cuatro meses, el intendente Gabriel Frizza había mencionado que “el municipio de Jesús María no está en condiciones de brindar servicios en esa zona rural”, anticipando otro rechazo al emprendimiento.

“Nosotros no hemos autorizado nada; no hay loteo en el lugar, eso es una zona rural; a los vecinos que ya compraron, no les han vendido un lote, les han vendido una ilusión; hoy, ahí no se puede construir ninguna vivienda”, declaró el mandatario.

El mismo criterio adoptó el Concejo Deliberante de Jesús María, por lo que es improbable que el loteo prospere.

Gustavo Brandán no se expresó, pero sí lo hizo el presidente del Concejo Deliberante de Colonia Caroya, Alejandro Ghisiglieri: usó los mismos argumentos y remarcó el impedimento legal que hay.

Loteo de la UEPC.

Por otra parte, delegados de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) llegaron a la Colonia con la intención de lotear otro sector rural, que quedó en medio de decenas de viviendas.

El propietario, integrante del gremio, propuso que la UEPC “apadrine” la iniciativa inmobiliaria en el lote de Av. San Martín y Calle 40, entre 76 y 80.

Allí quieren lotear para generar 76 terrenos de 200 a 250 metros cuadrados.

En ese lote, solamente es urbana una línea de 50 metros por la avenida. Todo el resto es rural.

Con el mismo fundamento del caso anterior, los ediles advirtieron que, por ahora, es imposible cambiar el uso de suelo de lotes rurales.

Sin embargo, el titular planteó que tampoco puede producir, ya que el lote se fue poblando de casas y, por la cercanía a la Av. San Martín, tampoco puede fumigar si se dedicara a cualquier cultivo.

Suspendidos.

Hace seis meses, el Concejo suspendió todo tipo de loteo en la ciudad mientras espera avanzar en las correcciones de la Ordenanza 1788, que incluye el Código de Edificación en Colonia Caroya.

Los ediles quieren ir modificando algunos artículos para dar soluciones a situaciones puntuales, pero en el debate también entra el nuevo Consejo de Planificación, que deberá avalar cada tema antes que pase por el Concejo Deliberante.

